Santos abre a Vila Belmiro e mostra a decisão em telão O Santos vai mostrar a decisão do Mundial de Clubes da Fifa contra o Barcelona, neste domingo, a partir das 8h30, no telão do placar eletrônico da Vila Belmiro. Como o campo está interditado para o replantio da grama e o setor de arquibancadas atrás do gol dos fundos - lado oposto ao do placar - passa por obras, foram disponibilizados apenas 10 mil ingressos.