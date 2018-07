Santos acelera negociação com Robinho

SANTOS - Com a chegada do dirigente do Milan Adriano Galliani, ao Rio, nesta segunda-feira, para acompanhar a seleção italiana na Copa das Confederações, o Santos vai acelerar as negociações para repatriar Robinho pela segunda vez. Ao ser procurado há menos de um mês por um representante do Milan, o vice-presidente santista, Odílio Rodrigues, quis saber quanto o clube italiano pede pela liberação do atacante e se há possibilidade de empréstimo ou da inclusão de algum jogador como parte do pagamento. A resposta será dada por Galliani.

O Santos acredita que as condições para repatriar o atacante serão mais favoráveis do que na última janela de transferências internacionais, no começo do ano. O clube espera conseguir a liberação por um valor entre seis e oito milhões de euros (R$ 16,2 milhões e R$ 21,7 milhões, respectivamente).