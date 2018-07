Santos agora só pensa em descansar

E o jogo de quinta-feira será a oportunidade para o atual campeão da Libertadores retribuir com goleada as pancadas que sofreu na vitória por 3 a 1, em Chiclayo, no Peru, na quinta-feira.

Temendo perder alguma peça importante, é possível que Muricy dê folga para os titulares na sexta-feira e até resolva escalar um time misto para enfrentar o Bragantino, domingo à noite. O caminho está aberto para o Santos se manter entre os quatro primeiros no Campeonato Paulista mesmo com formação alternativa, porque serão dois jogos seguidos - contra Bragantino e Guaratinguetá - na Vila Belmiro. Dos cinco adversários restantes na fase de classificação, apenas a Portuguesa, dia 1.º, no Canindé, representa perigo, mais pela tradição do que pelo futebol. Depois, enfrenta o São Caetano, no ABC, e a Catanduvense, na Vila.

Na Libertadores, a situação se tornou confortável com a vitória no Peru, porque agora o time vai receber o Aurich e o The Strongest, dia 19 de abril, na Vila, e só não somará mais seis pontos se ocorrer um desastre. A única dificuldade será o jogo de volta contra o Internacional, dia 4 de abril, em Porto Alegre, três dias depois da partida diante da Portuguesa.

Os ingressos para o jogo de quinta-feira, no Pacaembu, contra o Juan Aurich, estão à venda no Pacaembu, na Vila Belmiro e em postos autorizados. Os preços vão de R$ 15 por meia entrada do tobogã a R$ 150 da cadeira coberta central (azul).