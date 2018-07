Santos, agora, vai jogar para Neymar fazer gols Mesmo fora da luta pelo título e sem risco de rebaixamento, o Santos tem pelo menos um bom motivo para levar a sério o jogo diante do Avaí, às 17 horas, na Ressacada, em Florianópolis: ajudar Neymar a terminar a temporada como artilheiro do País - está em primeiro lugar, com 41 gols (não computado o que marcou no amistoso contra a Ferroviária), seguido por Jonas, do Grêmio com 40 - e a conquistar outras marcas.