Santos antecipa partida e vai jogar às 11h da manhã no sábado de carnaval

Pelo que consta no site da Federação Paulista de Futebol (FPF), a alteração foi uma "solicitação do clube mandante". O jogo antes estava programado para acontecer na Quarta-Feira de Cinzas, às 19h30, também na Vila Belmiro.

Desta forma, Santos x Ituano será o único jogo do Paulistão no fim de semana de carnaval. Todas as demais partidas vão acontecer entre quarta e quinta-feira. O São Paulo, entretanto, só vai atuar pela terceira rodada em 1.º de março, uma vez que, no dia 10, joga pela fase preliminar da Libertadores.

Por enquanto, este é o único jogo do Paulistão marcado para as 11h00 de um sábado. A tabela da competição programa que as rodadas de finais de semana tenham jogos neste horário, mas sempre no domingo. Até a 10.ª rodada, nenhuma destas partidas envolve um dos quatro grandes do Estado.