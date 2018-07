Santos aposta em apenas um agente para trazer reforços para 2013

SANTOS - A esperança do Santos para anunciar reforços recai sobre o mesmo nome: Eduardo Uram. Ele é o empresário de três jogadores que interessam ao clube.

O 'pacote' de possíveis novidades deve começar pelo volante Renê Junior, da Ponte Preta. O contrato do jogador terminou e ele já disse ter vontade de ir para o Santos, embora a diretoria não confirme a sua chegada. Outros na lista de possíveis reforços são o lateral-esquerdo Guilherme Santos, ex- Figueirense, e o meia Cícero, do São Paulo.

"Tem diversos clubes que ligam atrás de jogadores variados. O que temos até agora é muita especulação e o mercado do futebol é muito 'volátil', então não podemos confirmar negociação alguma", afirmou Uram, que também é o empresário de outros dois santistas: o zagueiro David Braz, e o lateral-direito Rafael Galhardo.

Fora esses nomes, o clube teve interesse no zagueiro João Filipe, do São Paulo, também agenciado por Uram.

A diretoria do Santos nega priorizar contratações ligadas ao empresário e afirma que a preferência é procurar quem está em fim de vínculo com seus times. "Só falamos com atletas que estão terminando o contrato com os clubes. Assim, eles chegam sem custo", afirmou o vice-presidente Odílio Rodrigues.

Nesta segunda-feira três santistas chegaram ao Botafogo-SP por empréstimo para jogar o Campeonato Paulista: o zagueiro Rafael Caldeira, o lateral-direito Crystian e o atacante Dimba.

PATROCÍNIO

O Santos confirmou nesta segunda que fechou contrato por dois anos com a Corr Plastik, empresa de tubos e conexões. O clube vai ganhar R$ 7 milhões para estampar a marca na barra da camisa e nos calções dos jogadores. "Para 2013 pretendemos aumentar a nossa arrecadação com patrocínio em cerca de pelo menos 10%", afirmou o gerente de marketing do clube, Armênio Neto. Caso a projeção se confirme, a verba deve chegar a cerca de R$ 40 milhões.