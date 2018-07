Santos aposta em Victor Andrade, garoto de R$ 120 mi

Hoje, às 17 horas, em Limeira, o Santos volta à campo diante do Assu, do Rio Grande do Norte, e todos apostam que "o novo Robinho", como Victor é carinhosamente chamado, possa mostrar porque tem multa de 50 milhões (R$ 120 milhoes) e despertou interesse do poderoso Barcelona e do milionário Manchester City com apenas 16 anos.

Mesmo sendo o mais jovem do grupo, Victor é a esperança do Santos em conquistar sua segunda Copinha - ergueu a taça em 1984 - pelo futebol alegre e atrevido, estilo Neymar e Robinho, de pegar a bola e partir para cima dos marcadores.

E, engana-se quem pensa que ser o mais jovem é motivo de preocupação para o garoto.

O Santos fez questão de disputar o Brasileiro sub-20 com os meninos da Copinha, o que serviu para dar maturidade e entrosamento ao time.

O técnico Claudinei Oliveira tira o peso das costas de seu craque e pede que o coletivo se destaque. Foi o que aconteceu na estreia, com três gols de cabeça de sua dupla de defesa, formada por Jubal (fez o primeiro) e Gustavo (anotou os outros dois).

Outros jogos: Inter-SP x Vitória-PE, Olé Brasil x Ji-Paraná, Mogi Mirim x Fluminense, Batatais x Uberlândia, Rio Preto x Sport, Red Bull x Sertãozinho, Lusa x Vitória, Audax x Avaí, 7 de Dourados x América-MG, São Bernardo x Atlético-AC, Noroeste x Paraná, Guarani x Goiás, Brasilis x Flamengo-PI, Remo x Vasco, Taubaté x São Francisco-BA, Primeira Camisa x Cruzeiro-DF, XV de Piracicaba x Ceará, Nacional x Caxias e Guará x Bahia.