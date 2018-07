Santos começa 2013 com um elenco menor

SÃO PAULO - O ano acaba para o Santos com mais confirmações de saídas do que de chegadas de jogadores. Isso indica que o clube terá um elenco mais enxuto no começo de 2013, o que contraria os planos do técnico Muricy Ramalho. Sete atletas se desligaram desde o fim do Brasileiro, enquanto apenas uma contratação foi confirmada, a do zagueiro Neto.

Para reduzir esse déficit, o Santos deve anunciar nos próximos dias a chegada do volante Renê Junior, da Ponte Preta, e do lateral Guilherme Santos, do Figueirense. A diretoria aguarda apenas o fim dos contratos deles com seus clubes. Cícero, do São Paulo, também está para chegar.

Quem iniciou a debandada no Santos foram os laterais Fucile e Juan e o meia Bernardo, que estavam no clube por empréstimo. Na sequência, um trio de garotos deixou a Vila Belmiro com destino ao Botafogo-SP, também por empréstimo: o lateral Crystian, o zagueiro Rafael Caldeira e o atacante Dimba. O sétimo jogador a sair foi o volante Éwerton Páscoa, agora no Criciúma. E a lista tem um oitavo nome quase certo: o zagueiro Bruno Rodrigo, que não acertou a renovação de seu contrato.

Além deles, a diretoria pode utilizar outros jogadores como moeda de troca em negociações, como o zagueiro David Braz, o volante Henrique, os meias João Pedro e Gerson Magrão e o atacante Bill.