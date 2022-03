Santos confirma contratação do volante Willian Maranhão, ex-Bahia: 'Realização de um sonho'

A diretoria do Santos confirmou na manhã desta sexta-feira a contratação do volante Willian Maranhão, de 26 anos. O jogador, que tem passagens por Vasco, Bahia e Atlético-GO, assinou contrato até 31 de dezembro de 2024. Trata-se do sexto reforço do clube da Vila Belmiro para a temporada 2022.

"É uma honra e um sonho vestir uma camisa tão pesada como essa. De fato, é uma felicidade enorme", comemorou o jogador, que revelou ter sido sondado pelo clube anteriormente. "Depois do bom Campeonato Brasileiro que eu fiz pelo Atlético-GO no ano passado eu já recebi a primeira ligação do Santos e fiquei muito contente. Mas foi apenas uma sondagem na época e acabei indo para o Bahia. E agora teve uma nova ligação e não pensei duas vezes para aceitar a proposta. É a realização de um sonho vestir essas cores."

Nascido em São Luís, no Maranhão, o meio-campista ganhou destaque no Brasileirão de 2020, quando vestia a camisa do Atlético-GO. Após ser sondado pelo Santos, acabou se transferindo para o Bahia no início deste ano, mas teve pouco sucesso na equipe de Salvador. Disputou nove das 17 partidas do time na temporada.

O Santos não revelou os valores envolvidos na negociação, mas teria desembolsado R$ 500 mil ao time baiano por 70% dos direitos econômicos do atleta.

Antes de defender o Atlético-GO, Willian Maranhão passou também por Vasco, América-MG, Santa Cruz e Boavista, do Rio de Janeiro, onde se tornou jogador profissional. No Santos, ele prometeu empenho à torcida. "A nação santista pode esperar um atleta com muita vontade, muita raça, sempre deixando tudo dentro de campo. Tenho muita vontade de vencer aqui e vou fazer de tudo para isso acontecer. Já trabalhei esses primeiros dias com o professor (Fábian) Bustos e percebi que é um cara que busca bastante intensidade nos treinos. Vai pedir isso durante os jogos. Vamos encaixar na filosofia dele e tem tudo para dar certo", projetou.

Maranhão chega ao time paulista para ajudar o treinador argentino a resolver os problemas do setor. Desde que foi contratado, no decorrer do Paulistão, Bustos já fez diversos testes no meio-campo e segue insatisfeito. Ele deu oportunidades para jogadores mais experientes como Camacho, testou mais jovens, como Sandry e Zanocelo, e improvisou o zagueiro Kaiky como volante.

O reforço anunciado nesta manhã é o sexto do clube para a temporada. Antes, chegaram os zagueiros Eduardo Bauermann e Maicon, o lateral-direito Auro, o meia Bruno Oliveira e o meia-atacante Ricardo Goulart.