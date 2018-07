Santos conta com Neymar para encarar Ronaldinho Gaúcho

A festa de Neymar deve continuar hoje às 22h, na Vila Belmiro, contra o Atlético-MG, de Ronaldinho Gaúcho. Trinta e cinco horas depois de ter marcado dois gols e jogado bem na vitória do Brasil contra o Japão, na Polônia, o principal jogador do futebol nacional entra em campo para ajudar o Santos no Brasileirão.

"Com Neymar, a gente ganha ofensivamente. Nas duas vitórias que tivemos sem ele, o time jogou diferente, pegando mais forte e com todos se aplicando mais", disse o goleiro Rafael.

Além de não querer ficar fora nem de coletivo, o incansável Neymar tem um bom motivo para estar em campo hoje à noite. Foi contra Ronaldinho Gaúcho, na época jogador do Flamengo, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, na Vila Belmiro, que o atacante teve uma de suas melhores atuações como profissional. E um dos seus dois gols na derrota de virada por 5 a 4 contra os cariocas foi eleito pela Fifa o mais bonito do ano passado.

O técnico Muricy Ramalho terá de escolher entre Miralles e Bill um parceiro para o craque. O mais provável é que Miralles seja escolhido, por ter marcado três gols nas vitórias contra Botafogo e Vasco.

Mesmo que Neymar seja condenado a mais de um jogo de suspensão pelo STJD, no julgamento de hoje, pela expulsão contra o Grêmio, ele poderá jogar já que a punição só passará a vigorar amanhã.

Desmentido. A direção do Santos desmentiu ontem ter interesse no francês Malouda, volante de 32 anos e que está no time B do Chelsea, da Inglaterra.