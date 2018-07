Santos continua sofrendo para contratar reforços

O Santos ainda não conseguiu contratar reforços de peso para 2013, como Muricy Ramalho e os dirigentes esperavam. A prioridade tem sido achar um meia para ser o substituto de Ganso, mas tanto para essa posição quanto para as outras o clube está com dificuldades.

De acordo com o gerente de futebol Nei Pandolfo, a procura está complicada pela grande concorrência com outras equipes. Um exemplo disso é a batalha praticamente perdida para contratar Willian José, do São Paulo. O Grêmio apareceu na negociação e deverá anunciar hoje o acerto com o atacante.

O dirigente afirmou que a cúpula santista está ciente da necessidade de reforços e tem se pressionado para buscar atletas, apesar de ter pouco dinheiro. "Queremos achar um meia de ligação e, de preferência, alguém que seja um nome de peso para a equipe." Com esse perfil, o time tentou o argentino Montillo, do Cruzeiro. As duas propostas, no entanto, foram recusadas.

O meia Cicero, do São Paulo, também esteve na lista de reforços desejados, mas a negociação não evoluiu.

Mais uma empreitada em busca de atletas de renome deu errado ontem. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o Milan recusou uma proposta de R$ 13,5 milhões pelo atacante Robinho. O jogador só deixaria o time pelo dobro desse valor. "O Milan não tem intenção de me vender e não entrarei em litígio com um clube que me deu uma oportunidade", disse Robinho.