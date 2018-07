Santos, contra a sina do centenário

O Santos dá início, oficialmente, hoje, à temporada do futebol de São Paulo, com a estreia no Campeonato Paulista, diante do XV de Piracicaba, no Estádio Barão de Serra Negra, às 19h30, no duelo que marca o encontro do campeão estadual da Série A1 de 2011 contra o vencedor da A2.

Além de buscar o tricampeonato, feito que não alcança desde a era Pelé, no triênio 1967/68/69, também há uma outra sina que o Santos tentará derrubar: a dos times brasileiros que não conseguem fazer boas campanhas no ano do centenário.

Corinthians, Flamengo, Botafogo, Atlético-MG, Coritiba, Internacional e Grêmio são alguns exemplos de equipes que sofreram justamente no aniversário de 100 anos. Ou lutaram para não cair no Campeonato Brasileiro ou passaram por grandes vexames nos estaduais, na Copa do Brasil e na Libertadores.

E esta temporada começa diferente para o Santos. Por conta do Mundial, em dezembro, os titulares só retornaram das férias na tarde de ontem. Fizeram exames médicos no CT Rei Pelé e passarão este fim de semana treinando, na companhia do técnico Muricy Ramalho.

O Santos iniciará o Paulista com um grupo reserva, comandado pelo auxiliar Tata. Com a falta de reforços, Muricy deve apostar em garotos da base no Paulista. O treinador acompanhou a Copa São Paulo de Juniores e deve aproveitar dois garotos que estavam na equipe, eliminada nas oitavas de final. "Observei a Copinha, e tivemos destaques. Existe uma burocracia com relação às férias dos meninos, mas estou querendo premiá-los", disse o técnico, fazendo questão de rechaçar o rótulo de não dar a necessária atenção à base.

Ele aproveitou para dar uma "cutucada" nos dirigentes brasileiros. "Lá na Europa é outra cultura, outra estrutura. Eles têm paciência para formar um atleta. Aqui é difícil, sem planejamento", avaliou. "Muitas vezes lançamos porque dirigentes pedem, outros por causa da imprensa, mas são muitos os que ficam pelo caminho. Futebol é moda, o time que ganha dita moda."

Juan e Alex Silva. O lateral-esquerdo está próximo de um acordo. A diretoria de Santos e São Paulo já se acertaram e agora basta o clube da Vila fechar os salários com o atleta. Juan viria por empréstimo de um ano.

Já o acordo entre Santos e o zagueiro Alex Silva, do Flamengo, ficou difícil. O salário atrapalhou a negociação, que estava adiantada: cerca de R$ 310 mil, muito acima do teto santista. As negociações continuam e ele também viria por empréstimo.