Santos dá as cartas

Os quase 14 mil santistas que foram à Vila Belmiro certamente não se esquecerão da noite de 19 de maio de 2010. Assistiram a tudo aquilo que o amante do bom futebol gosta de ver: dribles, jogadas rápidas, momentos de emoção e, principalmente, um festival de gols. E que gols! No fim, saiu vencedor o time mais brilhante do momento no Brasil, em confronto que só foi realmente decidido nos últimos minutos: Santos 3 x 1 Grêmio.

Os Meninos da Vila confirmaram o ótimo momento e, depois da conquista do Paulista, conseguiram mais um feito expressivo: levar a equipe alvinegra pela primeira vez à final da Copa do Brasil. O adversário na decisão, que só ocorrerá depois da Copa do Mundo, será o Vitória (mais informações abaixo).

Santos e Grêmio terminaram o primeiro tempo empatados por 0 a 0. Mas no segundo tudo mudou. O Santos fez dois golaços, com Ganso e Robinho, levou um (Rafael Marques), em falha do goleiro Felipe, e assegurou a vitória com mais um golaço, feito por Wesley.

Começo difícil. Mesmo com a defesa adversária desfalcada - Ozeia e Rafael Marques substituíram Mário Fernandes (machucado) e Rodrigo (suspenso)-, as estrelas santistas pareciam apagadas e não conseguiam avançar na primeira etapa. Sem falar nos passes errados no meio de campo. "Estamos errando muito, temos de acertar para fazer gols", reconheceu Paulo Henrique Ganso na saída para o intervalo. Deu certo.

O Santos começou a desarmar o Grêmio e a sair para o ataque. Foi premiado. Ganso acertou belo chute da intermediária: 1 a 0. A segunda finalização foi outra pintura. Robinho marcou por cobertura numa jogada que começou com ele mesmo: 2 a 0 e festa na Vila. Porém, depois da experiência do primeiro jogo, quando o Santos ganhava por 2 a 0 e o Grêmio virou para 4 a 3, o resultado ainda parecia indefinido. Ainda mais depois que o goleiro Felipe largou a bola, após uma cabeceada, nos pés de Rafael Marques, que pôs para dentro.

Os ânimos dos torcedores que lotaram a Vila só se acalmaram com o gol de Wesley, que completou a série de golaços: cortou um zagueiro, tirou de Victor e bateu cruzado para garantir a vaga na final.

Briga de grandes. Em jogo uma temporada sensacional dos dois times que foram campeões estaduais. Santos e Grêmio ainda tinham um encanto a mais: ambos jogam no ataque. A primeira partida das semifinais já havia provado que se tratava das duas melhores equipes do País, no momento. Para o Santos, que havia se tornado a sensação nacional com seus meninos de ouro, a desclassificação poderia gerar desconfiança sobre a qualidade do grupo, que vinha há três jogos sem vencer (empatou com Botafogo, perdeu para o Grêmio e empatou com o Ceará). Já o Grêmio havia perdido para o Corinthians por 2 a 1, no Brasileiro.

Quase vilão. Enquanto no Sul Rodrigo Mancha foi o culpado pela virada do Grêmio, ontem Felipe quase ocupou seu cargo, na falha do gol adversário. O técnico Dorival Júnior voltou a fazer uma má substituição: tirou André, o melhor em campo, para entrada de Marcel, que desperdiçou uma oportunidade na cara do gol, acertando a trave. Mas o talento dos atacantes santistas fez a diferença.

SANTOS 3

GRÊMIO 1

COPA DO BRASIL

Gol: Paulo Henrique Ganso aos 6, Robinho aos 24, Rafael Marques aos 29 e Wesley aos 40 minutos do 2.º tempo.

SANTOS (4-3-3): Felipe; Pará, Edu Dracena, Durval e Léo; Rodriguinho, Wesley e Paulo Henrique Ganso; Neymar (Madson), Robinho (Bruno Aguiar) e André (Marcel). Técnico: Dorival Júnior.

GRÊMIO (4-4-2): Victor; Edilson, Ozéia, Rafael Marques e Joilson; Adilson, William Magrão (Willian), Hugo (Leandro) e Douglas; Borges e Jonas.

Técnico: Silas Pereira.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ).

Cartão amarelo: Ozéia, Léo, Hugo, Rafael Marques, Victor, Edilson, Willian Magrão, Rodriguinho, Willian e Neymar.

Cartão vermelho: Jonas, Edu Dracena e Rafael Marques.

Renda: R$ 592.975,00 (13.896 pagantes). Local: Vila Belmiro.