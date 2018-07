Santos de Adilson pode virar ''filial'' do Cruzeiro

O último é o lateral-direito Jonathan. Ontem, o presidente do Santos confirmou as negociações com o Cruzeiro para comprar 50% dos direitos federativos do jogador. O Santos deve pagar 2 milhões (R$ 4,4 milhões) para assinar com o lateral um contrato de 4 anos. O clube se aproveita da crise financeira que a equipe celeste atravessa, tanto que está negociando um de seus principais jogadores mesmo estando na Libertadores.

No Corinthians, com dificuldade financeira para contratar reforços - Cristian e Marcinho não conseguiram a liberação de Fenerbahçe e Qatar, respectivamente - a solução está no retorno de alguns emprestados. Marcelo Oliveira, Eduardo Ramos, Everton Ribeiro e Morais fazem parte do planos do técnico Tite.

No São Paulo, segurar Dagoberto para a próxima temporada e acertar com um novo goleador são as prioridades. No Palmeiras, Daniel Lovinho foi para o América-MG e o goleiro Bruno pode ser o próximo a sair.