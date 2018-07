Santos de olho em meia da seleção

Willians, volante do Flamengo, e Marcos Assunção, do Palmeiras, interessam. "Sou santista, nunca participei de uma Libertadores e jogar no Santos é sempre bom", falou Assunção. "Mas, para eu voltar, é preciso que haja entendimento entre as diretorias."

O São Paulo está prestes a fechar com o lateral-esquerdo Juan, ex-Flamengo. E pretende renovar com outros jogadores. Os casos de Miranda e Ricardo Oliveira são os mais emergenciais. O zagueiro tem contrato até o meio do ano e o atacante não tem mais vínculo com o clube. O diretor de futebol João Paulo de Jesus Lopes garante que a situação não preocupa e ambos devem permanecer no Morumbi.