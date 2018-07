Santos deve ter elenco repleto de volantes em 2013

O rascunho atual do elenco do Santos para 2013 aponta que o técnico Muricy Ramalho vai ter à disposição uma legião de volantes. Serão sete jogadores para aquela que pode ser a posição com o maior número de opções.

O setor tem recebido bastante atenção da diretoria e deverá ser contemplado com um dos poucos reforços praticamente garantidos. Renê Junior já deixou a Ponte Preta e está para ser anunciado.

Além disso o Santos têm se esforçado para manter outros três atletas da posição. Adriano retoma em janeiro as negociações de renovação de contrato, Éwerton Páscoa conversa para prolongar o seu empréstimo e Muricy impediu que Alan Santos fosse ao Botafogo de Ribeirão Preto para a disputa do Campeonato Paulista. Completam o rol de volantes Arouca, Henrique e Alison, que se recupera de lesão e em 2013 poderá atuar.

A existência de todas essas opções contraria as recorrentes reclamações do técnico durante a última temporada, quando se queixou da falta de elenco e de dinheiro para contratações. Mas pelo menos entre os volantes o elenco parece fechado e com a variedade que Muricy precisa e gosta.

Em 2012 por várias vezes o técnico escalou três volantes juntos no time, um deles improvisado. Foi assim na Libertadores, quando Henrique foi para a lateral-direita, enquanto Adriano e Arouca atuavam na posição de origem. No São Paulo campeão brasileiro de 2008 Muricy não abriu mão de ter dois desses jogadores mesmo no esquema com três zagueiros e durante a campanha o ala-direito titular era um volante de origem, Zé Luís.

Até agora o único reforço confirmado no Santos para o ano que vem é também um jogador de defesa, o zagueiro Neto, ex-Guarani. Por isso a tendência é que o Santos de 2013 dependa ainda mais do talento de Neymar, já que falharam as tentativas de contratarem atletas para o setor ofensivo, como no caso do meia Montillo e do atacante Willian José.

Esse problema por enquanto não tem sido escancarado pela diretoria. "Estamos estudando várias contratações de jogadores e temos conversado bastante. Mas só falaremos disso quando tiver algo concreto", despistou o vice-presidente, Odílio Rodrigues.

Saída. O Santos pode perder o lateral-direito Pará. O jogador está emprestado desde fevereiro para o Grêmio, que tenta adquirir os direitos federativos do atleta. "O interesse do Pará é ficar no Grêmio e estamos negociando com o Santos para que ele possa continuar no time", afirmou o agente do jogador, Bruno Paiva.