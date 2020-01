Santos divulga numeração e inscritos no Paulistão sem Cueva

O meia Cueva segue fora dos planos do Santos para a temporada 2020. O cenário inalterado foi confirmado pela divulgação da lista inicial de 28 inscritos no Campeonato Paulista, incluindo a numeração dos jogadores, que não conta com o peruano, assim como o costarriquenho Bryan Ruiz. A diretoria tem interesse em negociar ambos os jogadores.

A lista também não possui o colombiano Felipe Aguilar e Lucas Veríssimo, mas por motivação diferente, pois ambos estão lesionados. Quando estiverem recuperados, vão ser incluídos na relação, ficando à disposição do técnico Jesualdo Ferreira, que só contará com três zagueiros - Luan Peres, Luiz Felipe e Alex, contratado em 2019 para o time de juniores - para estreia do time no Paulistão, nesta quinta-feira, diante do Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro.

O Santos também inscreveu dois jogadores que foram alvos de rumores sobre possíveis saídas da Vila Belmiro, o paraguaio Derlis González e o colombiano Uribe, em uma relação de 23 nomes na lista A, que pode conter 26. Assim, como Aguilar e Veríssimo deverão ser incluídos, restará apenas uma vaga disponível para um eventual reforço, sendo que a relação poderá ser completada até 6 de março. Depois, caso o time avance às quartas de final, quatro trocas poderão ser realizadas.

Sem limitação para o número de jogadores na lista B, que conta com jogadores formados na base, o Santos conta nessa relação com os campeões mundiais sub-17 Sandry e Kaio Jorge, Yuri Alberto, que está na seleção brasileira sub-23 para o Pré-Olímpico, Tailson, revelação da base que conquistou seu espaço no elenco em 2019, e Wagner Leonardo, que fez a sua estreia entre os profissionais em 2020.

Numeração fixa

O Santos também divulgou a numeração, com algumas alterações provocadas por saídas e chegadas ao elenco. Com Vanderlei no Grêmio, Vladimir assumiu a camisa número 1, embora Everson tenha status de titular, mantendo o 22. O lateral-direito Pará herdou a 4, que era de Victor Ferraz e foi trocado com o Grêmio por Madson, que recebeu a camisa 13. Raniel, que chegou do São Paulo, ficou com a 12.

Soteldo, hoje na seleção olímpica da Venezuela, continuará sendo o dono da 10. E a camisa 6, que era de Gustavo Henrique, agora no Flamengo, ainda está vaga, mas deverá ficar com Lucas Veríssimo ou Aguilar, que ainda não foram inscritos no Paulistão. Já a 8, de Cueva em 2019, também ainda não foi entregue a nenhum jogador.

Confira os jogadores inscritos pelo Santos e a numeração: