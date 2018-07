Santos é bicampeão da Libertadores de futebol feminino

Dessa vez, o Santos não contou com Marta - a melhor jogadora do mundo esteve na Libertadores do ano passado -, mas conseguiu confirmar o favoritismo e levou o título. Para isso, apostou num time que é base da seleção brasileira e no talento da atacante Cristiane.

Na final, o Santos pressionou bastante no ataque, mas teve dificuldade para superar a forte retranca do time chileno. Assim, o gol do título acabou saindo já aos 44 minutos, quando Maurine acertou cobrança de falta no cantinho e a goleira do Everton não conseguiu alcançar a bola.

Assim como já tinha acontecido no ano passado, quando ganhou a primeira edição da Libertadores, o Santos fez uma campanha impecável para chegar ao bicampeonato. Em seis jogos disputados na competição, o time somou seis vitórias, com 25 gols marcados e nenhum sofrido.

"O Santos fez uma Libertadores impecável, com aproveitamento de 100%, não tomamos nenhum gol", disse o técnico Kleiton Lima, que comemorou muito o gol decisivo de Maurine e a conquista do título. "Fico feliz de ter entrado essa bola, porque esse time é vencedor."