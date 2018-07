Santos em busca de um centroavante Muricy Ramalho pediu e os dirigentes do Santos procuram um atacante de área para ser o novo companheiro de Neymar, ou o reserva de André. E o interesse por um centroavante não é novo. No clássico contra o Palmeiras, no segundo turno do Brasileiro do ano passado, o treinador santista conversou com Barcos para saber se o argentino tinha interesse em jogar no Santos. Como Barcos não deu resposta, o assunto não evoluiu.