Santos empata com o Grêmio na Vila Belmiro e perde chance de assumir o 3º lugar

O Santos teve a oportunidade, neste domingo, de subir para o terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, posição que dá vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2017. No entanto, ficou no empate por 1 a 1 com o Grêmio, mesmo jogando no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela 31.ª rodada, e permanece na quarta posição com 55 pontos, um a menos do que o Atlético Mineiro, batido pelo Botafogo por 3 a 2, no Rio.

E o Santos ainda começou perdendo. O Grêmio, que cresceu bastante desde a chegada do técnico Renato Gaúcho e agora ocupa a oitava colocação com 47 pontos, saiu na frente logo aos 9 minutos do primeiro tempo. Everton recebeu uma bola pela direita, se livrou do volante Thiago Maia e bateu forte, sem chance de defesa para o goleiro Vanderlei.

O Santos não demorou para chegar ao empate. Aos 20 minutos, o meia Lucas Lima cobrou escanteio e o zagueiro argentino Fabián Noguera marcou de cabeça, sem chance para o goleiro Bruno Grassi.

Na etapa final, as duas equipes procuraram bastante o gol. O Santos chegou a colocar uma bola na trave com Vitor Bueno - e Everton perdeu grande chance para o Grêmio nos acréscimos -, mas o empate persistiu até o final.

Na próxima rodada do Brasileirão, os dois clubes terão compromissos difíceis pela frente. O Santos jogará contra a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC), no próximo domingo, às 19h30. Um pouco mais cedo, às 17 horas, o Grêmio fará o clássico contra o Internacional, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

Mas, antes do Brasileirão, Santos e Grêmio decidem nesta quarta-feira as suas vidas nas quartas de final da Copa do Brasil. O time santista viaja até Porto Alegre para enfrentar o Internacional, às 19h30, no estádio Beira-Rio - na ida, vitória paulista por 2 a 1. Já os gremistas estarão em São Paulo para encararem o Palmeiras, no estádio Allianz Parque, às 21h45. No Sul, o clube tricolor venceu por 2 a 1.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 1 GRÊMIO

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Fabián Noguera, David Braz (Yuri) e Zeca; Thiago Maia (Paulinho), Renato, Lucas Lima e Jean Motta (Vitor Bueno); Copete e Ricardo Oliveira. Técnico: Dorival Júnior.

GRÊMIO - Bruno Grassi; Wallace Oliveira, Rafael Thyere, Fred (Kannemman) e Iago; Guilherme Amorim, Jailson, Kaio (Maicon) e Lincoln; Guilherme (Bolaños) e Everton. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Everton, aos 9, e Fabián Noguera, aos 20 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucas Lima (Santos); Bruno Grassi, Guilherme Amorim, Lincoln, Maicon e Rafael Thyere (Grêmio).

ÁRBITRO - Pablo dos Santos Alves (PB).

RENDA - R$ 230.510,00.

PÚBLICO - 7.969 pagantes.

LOCAL - Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP).