Santos está perto de fechar com Willian José O Santos está muito próximo de contratar por empréstimo o atacante Willian José. O clube aguarda o fim do contrato do jogador com o São Paulo - e pequenos detalhes burocráticos - para oficializar o acordo. A contratação atende a um pedido do técnico Muricy, que manifestou sexta-feira o desejo por um novo centroavante - André está em má fase e Bill não conseguiu se firmar. Willian José tem 20 anos e seus direitos federativos pertencem ao Deportivo Maldonado, do Uruguai.