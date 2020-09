Santos estende contrato do lateral Felipe Jonatan até 2025

A direção do Santos anunciou nesta quinta-feira a renovação do contrato do lateral-esquerdo Felipe Jonathan. O jogador, que tinha acerto até fevereiro de 2024, agora estendeu seu vínculo por mais um ano, até fevereiro de 2025.

O jogador chegou ao clube em 2019 e, em seu primeiro ano, foi reserva de Jorge, que deixou a equipe nesta temporada. Com a saída dele, Felipe Jonathan assumiu a posição de titular e não perdeu mais. Já foram 24 partidas neste ano, com direito a dois gols.

O lateral vem até mostrando evolução nas últimas semanas, principalmente após Cuca assumir o comando da equipe. Seus dois gols foram marcados já na gestão do novo treinador. Com Cuca, Felipe Jonathan vem ganhando mais liberdade para atuar no ataque, em subidas que costumam surpreender a defesa adversária.

Mesmo em boa fase, o jogador não poderá defender o Santos no clássico com o São Paulo, neste sábado, na Vila Belmiro, pela décima rodada do Brasileirão. Isso porque ele vai cumprir suspensão por ter somado três cartões amarelos nas últimas rodadas.