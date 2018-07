Santos exibirá o jogo no placar eletrônico da Vila

Os interessados terão entre as 9 e as 18 horas de hoje para trocar um quilo de alimento não perecível (menos açúcar e sal) por ingressos, com o limite de cinco entradas por pessoa, no Ginásio Athiê Jorge Coury. Amanhã não haverá troca.

Para garantir a segurança do torcedor, o esquema de policiamento será semelhante ao de um jogo. Não será permitida a entrada de pessoas com rojões, bebidas alcoólicas, guarda-chuvas e objetos pontiagudos.

Para os torcedores que moram em São Vicente, a Secretaria de Turismo do Estado armou uma arquibancada na Praia do Gonzaguinha, com capacidade para duas mil pessoas sentadas, e instalou uma tela de LED de 200 polegadas para exibir o jogo. A entrada é gratuita e os portões estarão abertos a partir das 7h30.

Em São Paulo, os torcedores santistas terão como opção a quadra da Torcida Jovem, principal organizada da equipe, que fica no bairro de Aricanduva, na zona lesta da capital paulista. No evento chamado de "madrugada santista", a festa começará às 20 horas de hoje, com o ensaio da escola de samba - o tema do Carnaval de 2012 é o centenário do clube da Vila Belmiro. A partida contra o Barcelona será exibida em um telão. A entrada é franca.