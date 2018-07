Santos faz mais uma partida sofrível

Era uma partida talhada para Neymar brilhar, mas ele falhou pela segunda vez seguida. O Santos conseguiu reeditar a péssima atuação da derrota para a Ponte Preta, e só empatou com o Náutico, por 0 a 0, ontem, na Vila Belmiro (o Náutico ainda perdeu um pênalti). O placar deixa os dois no meio da tabela, sem perspectivas e sem medo da queda.

Os últimos jogos mostram que o Santos é um time sem rumo. As saídas de Ganso, Elano, Alan Kardec e Borges transformaram o time em uma nota só: a genialidade de Neymar. Quando ele não brilha, o time murcha.

"Não me sinto sozinho. Eu estava orientando os companheiros para aproveitar os espaços", disse Neymar, explicando os gestos constantes que fez ao longo do jogo para os santistas.

A fraca atuação se explica, em grande parte, pela atuação dos marcadores. Elicarlos, Souza e Martinez se revezavam - ou se uniam - para parar o craque com eficiência, sem bicudas. Os companheiros deixaram Neymar falando sozinho sim. Apagado, Patito saiu no início do segundo tempo; André se comportou como reserva de Miralles; Felipe Anderson só promete.

Muricy escalou três jogadores mais adiantados para alargar a defesa do Náutico. Na prática, a teoria foi outra. A bola não chegava porque os homens do meio tocavam a bola com uma lentidão suprema, que virou preguiça em vários lances.

O futebol do primeiro tempo foi proporcional às pretensões das duas equipes: correr atrás de pontinhos para garantir matematicamente a fuga do rebaixamento. Para não deixar a lista dos melhores momentos do Santos em branco, vale um registro para o chute de longe de Neymar, com o pé esquerdo que morreu nas mãos de Gideão.

O Náutico entrou com seu quarto uniforme - verde água -, com referências tímidas ao vermelho tradicional. Seu futebol também foi assim, alternando momentos pálidos, com outros vivos, vermelhos. Aos 32, o melhor de todos eles. Rhayner lançou Rogério que driblou Gerson Magrão. Pênalti. Displicente, Kieza chutou no pé da trave.

Aos 21, finalmente, um grande lance. André escora e Bernardo tenta duas vezes e Gideão defende. O locutor se lembra de Rodolfo Rodríguez. Exagero. Aos 38, no último suspiro do futebol moribundo, Bruno Rodrigo cruza e André chega atrasado.

Foi um jogo de erros e eles são cronicamente inviáveis. Times sem rumo também.

Ponte vence. Em Campinas, a Ponte fez 1 a 0 no Cruzeiro, gol de Roger e briga pela Copa Sul-Americana.