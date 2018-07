Santos faz proposta por lateral chileno

Mena tem os direitos econômicos estipulados em contrato em US$ 4 milhões (aproximadamente R$ 8,2 milhões). No início das negociações, há um mês, o Santos alegou que não tem como dispor dessa importância no momento e fez uma oferta, não revelada, por 20% dos direitos do lateral. Os dirigentes santistas tentam convencer os chilenos que o jogador vai se valorizar em pouco tempo atuando ao lado de Neymar e numa futura transação para a Europa os dois clubes vão lucrar. Os dirigentes da La U ficaram de responder no começo de dezembro.

Muricy também queria um armador para ser titular quando Felipe Anderson for convocado para a seleção sub-20, mas dificilmente será atendido porque Diego Souza foi para o Cruzeiro e Montillo está sendo disputado por São Paulo e Grêmio.

EXAMES

Mesmo com o clássico contra o Palmeiras, sábado, às 19h30, o futebol santista já está em clima de férias - o treino de ontem cedo no CT Rei Pelé foi cancelado para que um grupo de jogadores se submetesse a exames cardiológicos e de avaliação clínica no Hcor, em São Paulo.