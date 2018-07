Santos faz treino noturno para se adaptar ao frio

A atividade foi realizada com a temperatura de 5ºC em Nagoya, onde o Santos está hospedado para o Mundial. As condições climáticas na quarta, quando a equipe brasileira vai encarar o vencedor do duelo entre Kashiwa Reysol, do Japão, e Monterrey, do México, devem ser semelhantes.

A atividade desta sexta-feira foi concentrada em trabalhos de finalização. Antes, porém, os jogadores fizeram um longo aquecimento. "No frio, nossa principal dificuldade é o aquecimento, que tem que ser mais longo. Nós não estamos acostumados com essa temperatura no Brasil. Então, os treinamentos estão servindo para nossa adaptação", disse o goleiro Rafael.

O zagueiro e capitão Edu Dracena reconheceu que treinar sob frio intenso foi ruim, mas ressaltou a necessidade de adaptação do Santos para os jogos do Mundial de Clubes. "Estamos sofrendo agora, mas é importante esse trabalho para que no jogo estejamos habituados".