Santos festeja nova geração campeã

O Santos conquistou a Copa São Paulo pela segunda vez, após 29 anos, com uma geração que tem tudo para abastecer a equipe de cima com bons talentos. A vitória por 3 a 1 sobre o Goiás, gols de Pedro Castro, Neilton e Giva (Arthur marcou para os goianos), levantou a torcida que compareceu em massa ao Pacaembu - foram mais de 25 mil santistas.

Os meninos mostraram um bom futebol diante de Neymar, do presidente da CBF, José Maria Marin, e de Luis Alvaro Ribeiro, presidente licenciado do Santos. "Mais uma vez, o Santos cumpre com seu papel de revelar jogadores. No ano que vem, muitos estarão no time de cima", disse Luis Alvaro.

A torcida tem uma expectativa enorme em cima de Neilton, que começou a Copinha na reserva, mas foi fundamental nos dois últimos jogos, marcando quatro gols e infernizando a defesa rival. Ele é comparado a Neymar, até por ter um visual parecido. "O cabelo é coisa de marketing, para chamar a atenção, mas ele tem um sorriso maravilhoso como o Neymar", continua o dirigente. O craque santista, por sua vez, elogia Neilton, mas evita ver semelhanças. "Ele não parece comigo. Mas é um garoto do bem e tem muito talento", diz Neymar.

Neilton teve sua vida transformada nesta semana. A mãe, dona Kátia, conta que nem dormiu nos últimos dias por causa da ansiedade. "Desde que vi que ele seria titular, não descansei. Acredito muito que ele vai chegar longe. Toda vez que fazia teste, passava direto nos times", revela.

Cabelo. O pai, Wanderley, tem um pequeno salão de cabeleireiro e foi responsável pelo corte no cabelo do garoto. A mãe diz que ele sempre usou desta forma, mas que nos últimos tempos passou a alisar as madeixas.

Dona Kátia, agora, só cuida da carreira do atacante santista. Antes, era cozinheira e garante que o menino é bom de garfo. "Ele adora macarrão com molho e também um arroz e feijão." Ontem, no Pacaembu, mesmo antes da partida o nome de Neilton foi o mais ovacionado. Mas se depender da família, ele não vai se deslumbrar com a fama repentina. "O Neilton sempre soube separar as coisas e não vamos deixar que a fama suba à cabeça", confessa dona Kátia.

Ela espera que o menino consiga brilhar no time de cima. O técnico Muricy Ramalho ainda não definiu quem reforçará o elenco principal, mas Neymar dá total apoio. "São garotos que têm muita qualidade", explica.

