Santos goleia e pega o Osasco

Na goleada por 5 a 1 sobre o Náutico, o Santos teve sua melhor atuação no torneio e conseguiu a vaga nas oitavas de final com facilidade. Agora, vai enfrentar o Grêmio Osasco, que derrotou o São Caetano por 2 a 0.

Com o presidente do Santos Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro nas tribunas do Estádio Alfredo Chiavegato, em Jaguariúna, o Santos não se desesperou com o gol sofrido no início - um cruzamento de Izaldo que pegou o goleiro Gabriel desprevenido - e virou ainda no primeiro tempo. Os autores dos gols foram Giva, que marcou dois, Stéfano, Leo Citadini e Pedro Castro.

Hoje, em São Carlos, o São Paulo enfrenta o Santa Cruz, em um duelo que promete ser equilibrado - as duas equipes têm 100% de aproveitamento. "Será um jogo muito difícil. O time deles tem um bom conjunto", diz o volante Rodrigo Caio. No final do treino de ontem, os são-paulinos treinaram pênaltis.

Em Araras, o Corinthians, atual campeão, enfrenta o Bahia, que venceu seus três jogos na primeira fase e foi finalista em 2011. "Passaram as melhores equipes. Vamos precisar de dedicação em dobro para garantir a vaga", disse Leandro, artilheiro do time.