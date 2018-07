Santos goleia o Assu-RN e se aproxima da classificação na Copinha

LIMEIRA - O Santos não precisou nem se esforçar para conquistar a sua segunda vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Neste domingo, em Limeira, a equipe derrotou o Assu-RN por 6 a 0, em partida válida pela segunda rodada do Grupo Q da competição, e ficou mais próximo da classificação para o mata-mata, já que está com seis pontos.

Na estreia, o time da Baixada Santista havia derrotado o Vitória-PE por 3 a 0. Agora, a equipe definirá o seu futuro no torneio na próxima quarta-feira, às 21 horas, contra a Inter de Limeira.

Neste domingo, o Santos começou a definir a sua vitória logo no primeiro minuto, com o gol marcado por Neilton. E o segundo gol saiu logo depois, aos seis minutos, com Leandrinho. Neilton voltou a marcar aos 20 minutos e Jubal fez o quarto gol da equipe aos 44 minutos.

O Santos disputou o segundo tempo da partida em ritmo lento, mas mesmo assim conseguiu marcar mais dois gols contra o Assu, apesar de Gustavo Henrique ter desperdiçando um pênalti. Jubal voltou a marcar aos 18 minutos, enquanto Pedro Castro fez o sexto gol santista aos 45 minutos.

CLASSIFICADO

Campeão do Campeonato Brasileiro Sub-20 e semifinalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2011, o América Mineiro está classificado para o mata-mata da Copa São Paulo após bater o Sete de Setembro-MS por 2 a 0, em Louveira. Com o triunfo, a equipe chegou aos seis pontos e não pode mais ser ultrapassado no Grupo K.

O Vitória conseguiu a sua segunda vitória e ficou perto da classificação ao derrotar a Portuguesa por 2 a 0, em Campo Limpo Paulista, pelo Grupo J. A situação é a mesma do Figueirense, que superou a Ponte Preta por 3 a 2, em Guarulhos, pelo Grupo X.

Em Batatais, pelo Grupo D, o Sport venceu o Rio Preto-SP por 1 a 0. O Paraná bateu o Noroeste-SP por 2 a 1, pelo Grupo L, em São Bernardo do Campo. O Brasilis-SP goleou o Flamengo-PI por 5 a 0, em Águas de Lindoia, pelo Grupo N. O Taubaté-SP empatou por 1 a 1 com o São Francisco-BA no Grupo O. O Ceará superou o XV de Piracicaba-SP por 3 a 1, em São José dos Campos, no Grupo P. Já Olé Brasil e Ji-Paraná-RO não saíram do 0 a 0 em Ribeirão Preto, pelo Grupo C.