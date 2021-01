Santos inova e lança clube de assinaturas para torcedores, a 'Santos Box'

O Santos é o primeiro time do Brasil a ter um clube de assinaturas, nos moldes de algumas iniciativas já existentes no país. Todos os meses, os adeptos alvinegros que forem membros do projeto receberão a "Santos Box", uma caixa com livros inéditos, produtos licenciados e brindes do clube. Esse material tem como intenção reviver momentos marcantes da história do time de Pelé.

"Iremos contar histórias conhecidas e de domínio do torcedor santista, porém com um formato único, com uma visão nunca antes relatada e sob o ponto de vista de um autor que também tem uma relação emocional com o time", explica Flávio Steiner, presidente da ClubManage, responsável em tocar o projeto.

Santistas interessados em fazer parte dessa comunidade poderão escolher entre quatro tipos de planos: mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. O assinante que optar pelo plano mensal terá que desembolsar R$ 69,90. Quanto maior o vínculo de assinatura, maior o desconto. O plano anual, por exemplo, custa R$ 754,90, ou seja, 62,90 por mês, mais uma taxa de frete cobrada pelo transporte da caixa.

"Será uma forma de aproximar cada vez mais a torcida do time, ao mesmo tempo que gera receita nova incremental no faturamento do clube", acrescenta Steiner. O primeiro kit recorda a história do título Paulista de 1935. A caixa contará com uma caneca, um marca páginas, um postcard e um desenho para colorir.