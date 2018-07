Santos já está em Yokohama para decisão do Mundial de Clubes

YOKOHAMA - O elenco do Santos deixou a cidade de Nagoya na tarde de quinta-feira (madrugada no Brasil) e já está em Yokohama, onde vai disputar a decisão do Mundial de Clubes, contra adversário ainda indefinido, no próximo domingo. A viagem foi feita de trem-bala, com pouco mais de uma hora de duração, mas antes do embarque a delegação brasileira foi alvo de forte assédio de torcedores.

A situação se repetiu em Yokohama, onde uma multidão recepcionou o elenco santista no hotel onde a equipe agora está hospedada. Apesar da viagem, os jogadores do Santos não tiveram descanso nesta quinta-feira, já que realizaram um treinamento leve no próprio hotel.

O Santos estreou no Mundial de Clubes com vitória sobre o Kashiwa Reysol, do Japão, por 3 a 1, na quarta-feira, em Toyota. Agora, a equipe aguarda a definição do seu adversário na final, que sairá do duelo entre Al-Sadd e Barcelona. E o técnico Muricy Ramalho e membros da delegação santista acompanham a partida no estádio, em Yokohama.