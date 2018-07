Santos já projeta 5ª vitória sobre o São Paulo no ano O próximo desafio do novo Santos-2010 é ganhar domingo no Morumbi. Com o time do primeiro semestre, o das goleadas e do futebol empolgante, foram quatro vitórias contra o São Paulo: três pelo Campeonato Paulista e uma pelo Brasileiro. Agora, é o Santos de Marcelo Martelotte, de futebol pragmático e que vem surpreendendo na reta de chegada do Nacional. Da equipe que dava shows, sobraram Neymar e Arouca. Agora, o estilo é menos brilhante, porém, eficiente.