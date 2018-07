Santos já sabe caminho da Libertadores 2012

O sorteio determinou que o Santos será o cabeça do grupo 1 e enfrentará o 1º representante do Peru (provavelmente Alianza Lima), o 2º da Bolívia (ainda não definido) e o vencedor do jogo entre o 5º colocado do Brasileiro e uma da equipe da Colômbia.

A estreia será no dia 8 ou 15 de fevereiro, com seis jogos até 25 de abril. As oitavas de final serão nos dias 2 e 9 de maio; as quartas, 16 e 23 do mesmo mês; a semifinal, 13 e 20 de junho; e as finais, nos dias 27 de junho e 4 de julho.