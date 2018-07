Santos joga com defesa reserva contra o Botafogo

O zagueiro fez um exame de ressonância magnética ontem e foi constatada uma lesão de grau um na panturrilha esquerda. Com os novos problemas, o time não terá nenhum titular na defesa. Pará volta à lateral-direita, o garoto Paulo Henrique entra na esquerda e a dupla de zaga será formada por Bruno Rodrigo e Vinicius. Maranhão, que fez o gol contra da vitória do Palmeiras, domingo, nem viajou.

No embarque para Ribeirão Preto, ontem à tarde, os jogadores reconheceram que a equipe precisa começar a reagir logo no Estadual (tem apenas seis pontos em cinco jogos) e recuperar a confiança para iniciar a caminha da conquista do tetra na Libertadores, na qual estreia na quarta-feira, em La Paz, na Bolívia, contra The Strongest.

"Ficamos chateados de perder da forma como perdemos (do Palmeiras). Muricy conversou com a gente e sabe o que é melhor para a equipe. Podemos produzir mais nos próximos jogos e buscar mais (resultados)", disse Neymar. O craque acredita que um dos motivos de a equipe não ter iniciado bem a temporada é o fato de precisar mandar seus jogos fora da Vila Belmiro. "Todo mundo sabe que eu gosto de jogar na Vila e que não é a mesma coisa jogar fora de casa. Mas, esperamos que a partir de amanhã (hoje) os resultados comecem a ser a favor da gente."

Reforços. O lateral-esquerdo Juan, que está encostado no São Paulo, voltou a interessar ao Santos. Além de Juan, o vice-presidente Odílio Rodrigues promete anunciar pelo menos mais um reforço nas próximas 48 horas, que tanto poderá ser um zagueiro como um volante de marcação. O zagueiro ainda poderá ser Alex Silva, que está em litígio com o Flamengo, e que discute as bases salariais. "O nome de Juan voltou à pauta e as negociações serão concluídas se forem interessante para o Santos." O jogador baixou suas pretensões salariais.

Botafogo. A equipe de Ribeirão precisa da vitória para deixar de correr risco de cair para a Série A2. Após quatro derrotas e uma vitória, Lori Sandri fará cinco alterações e armará marcação especial para segurar Neymar.

BOTAFOGO

Márcio

Alessandro

Cris

Marquinhos

Paulinho

Vinicius

Leandro Carvalho Alex

Camilo

Fabinho (Cunha)

André Dias

Técnico:

Lori Sandri

SANTOS

Rafael

Pará

Bruno Rodrigo, Vinicius

Paulo Henrique; Arouca

Henrique

Elano

Ganso

Alan Kardec

Neymar

Técnico:

Muricy Ramalho

Juiz: Flávio Rodrigues Guerra

Local: Estádio Santa Cruz

Horário: 21h

Transmissão: SporTV