Santos junta os cacos para enfrentar o Flu O Santos precisa da vitória sobre o Fluminense hoje, às 21h, no Maracanã, para esquecer a eliminação na Copa do Brasil e se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão. Efetivado no cargo de treinador, Claudinei Oliveira mantém o discurso otimista e usa a atuação da equipe na derrota para o Grêmio, em Porto Alegre, para demonstrar confiança.