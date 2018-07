Santos leva outro 'não' por Montillo

SANTOS - O Santos fez uma nova proposta para contratar o meia Montillo, do Cruzeiro, mas novamente recebeu um "não" como resposta. Além de ter aumentado o valor da proposta, o Santos ofereceu porcentual em alguns jogadores, entre eles, o volante Henrique, que já defendeu o time mineiro.

"Fomos procurados de novo. Houve um aumento da proposta, mas o que foi apresentado ainda não atende ao que o Cruzeiro acha justo", diz o diretor de comunicação do clube mineiro, Guilherme Mendes. O valor que os mineiros consideram justo gira em torno de 15 milhões de euros (aproximadamente R$ 41 milhões).

Os dirigentes do Santos não foram encontrados para comentar a nova recusa mineira. ] Além de encontrar dificuldades para o trazer o meia, o Santos não está sozinho na disputa por Robinho, que está de saída do Milan. Depois que o time de Neymar fez uma proposta de 5 milhões, recusada pelos italianos que pedem 10 milhões, o Flamengo entrou na disputa.

O vice-presidente do Milan, Adriano Galliani, já declarou ser torcedor do Rubro Negro (por isso, negociou Ronaldinho Gaúcho com o clube, em 2011) e chegará ao Brasil no final de semana para as férias. Nessa estada, pode definir o negócio a favor do clube carioca.

O Atlético-MG também está de olho no meia, embora a diretoria não confirme. "Só tratamos desses assuntos internamente", disse o diretor de futebol, Eduardo Maluf. Jornais italianos dão como certa a saída de Robinho, que sofreu seguidas contusões e perdeu a motivação de seguir na Itália. Tanto o presidente como o técnico Massimiliano Allegri revelaram que o jogador quer voltar ao Brasil.