Santos luta pelo tri, que não vem desde Pelé

SANTOS - O Santos começa o Campeonato Paulista com uma equipe alternativa, com jogadores considerados reservas e alguns garotos formados na categoria de base. Apesar disso, o técnico Muricy Ramalho não abre mão de entrar em campo para buscar o tricampeonato estadual.

O treinador sabe que um bom desempenho no Paulistão pode impulsionar o time na busca pelo título da Taça Libertadores, conquistada no ano passado depois de 45 anos, e objetivo principal na temporada do centenário do clube da Vila Belmiro.

"É importante sempre ter os melhores jogadores no Paulista, mas não tem como. Tivemos de cumprir o nosso calendário e não conseguiríamos voltar antes. Tem de ter as férias, já que o Santos foi o time que mais jogou no Brasil", afirmou Muricy, referindo-se ao Mundial de Clubes, com final no dia 18 de dezembro.

Pelo planejamento do técnico, o time alternativo pode cumprir muito bem o seu papel nos jogos que forem necessários na fase de classificação do Paulistão - os oito primeiros avançam - e depois disso, no mata-mata, os titulares entram em cena para brigar por uma conquista consecutiva que não vem desde os tempos de Pelé (1967, 1968 e 1969).

As fichas, claro, estão depositadas em Neymar e Paulo Henrique Ganso. A dupla tornou-se a responsável por conduzir o Santos ao bicampeonato. Em 2010, o título foi conquistado sobre o Santo André, com Dorival Júnior no banco. Já no ano passado, com Muricy, a taça veio na decisão contra o Corinthians, também em 2 jogos.

Resta saber se Neymar não vai perder o fôlego em uma temporada que promete ser ainda mais puxada - dentro e fora do campo - do que em 2011 e se Ganso, insatisfeito com o tratamento que está recebendo da diretoria, vai manter o padrão de excelência de suas atuações.

Muricy espera ainda que o conjunto possa pesar no momento de decisão. Dos considerados titulares, apenas o lateral-direito Danilo deixou o clube rumo ao Porto. O uruguaio Fucile chegou para o seu lugar.

SANTOS. TIME DEFENDE O BICAMPEONATO DE 2010/11 NESTE ANO