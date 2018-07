Santos não desiste de contratar um lateral

SANTOS - O Santos terá de definir um novo alvo para reforçar a lateral-esquerda, a posição mais carente do elenco. O fracasso na negociação com o são-paulino Juan e o imbróglio jurídico que envolve Gerson Magrão deixam o clube na estaca zero na busca por um jogador para chegar e jogar.

Ao explicar que Juan estava descartado por ter pedido um salário muito alto, o presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro disse: "O Juan viria com o mesmo salário que ganha no São Paulo, que não é pouco para um lateral-esquerdo, e aqui seria titular e teria a chance de voltar a brilhar. Mas preferiu ficar lá na reserva do Cortês."

Com Gerson Magrão a situação é nebulosa. O lateral se desvinculou do Dínamo de Kiev em agosto alegando atraso nos salários, mas o clube ucraniano não aceitou perdê-lo dessa maneira e recorreu à Fifa. Se a decisão for favorável ao Dínamo, não adiantará nada o Santos ter um acordo com o jogador.

O time da Vila Belmiro havia cogitado ainda a contratação do zagueiro Alex Silva, que abandonou o Flamengo, mas também desistiu por não concordar com o salário pedido pelo jogador, que queria receber mais do que no Flamengo.

Para a lateral-direita, pelo menos, o Santos conseguiu um reforço para suprir a ausência de Danilo - que foi para o Porto. O lateral-direito uruguaio Fucile foi emprestado até dezembro pelo time português, e esta semana deve chegar ao Brasil.

O elenco volta a treinar hoje. Os reservas vão se preparar para o jogo de quinta-feira contra Ituano em São Caetano, e os titulares, que só voltaram ao trabalho sexta-feira, darão sequência à preparação intensiva para a Copa Libertadores.