Santos não vai atrás de novo Ganso

SANTOS - A camisa 10 do Santos de 2013 ainda não tem nome. A obsessão de Muricy Ramalho é encontrar o armador cerebral, com capacidade para "pensar'' o jogo e dividir responsabilidades com Neymar. Mas o técnico pode não ser atendido. Fiel à política de não gastar mais do que arrecada, os dirigentes não dão sinais de que vão contratar um meia clássico para ser o sucessor de Paulo Henrique Ganso.

"Vamos reforçar todos os setores do time, mas dentro do planejamento que foi elaborado. Defesa, meio de campo e ataque, mas sem pensar em um jogador específico, com as características do Ganso'', disse ontem o vice-presidente da diretoria, Odílio Rodrigues Filho.

Embora insista que todos os setores serão reforçados, Rodrigues adiantou que o Santos não vai fugir de sua política salarial - o teto deve estar em torno de R$ 200 mil, com poucas exceções - e que trabalhará dentro das possibilidades orçamentárias.

Enquanto isso, Adriano e Bruno Rodrigo já receberam as propostas para assinar novos contratos. O volante tem contrato até agosto, mas como desde 2008 ganha R$ 30 mil por mês, vai receber aumento.