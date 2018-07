Santos nem precisou das estrelas: 2 a 1

No primeiro tempo o Santos sentiu a falta de três dos quatro jogadores punidos com a exclusão por um jogo por terem chegado atrasados à concentração. Tanto Neymar como Paulo Henrique Ganso e André deixaram um vácuo no meio de campo e do ataque santista. Seus substitutos, desentrosados com o restante do time, se esforçaram muito, mas não conseguiram corresponder à expectativa da torcida.

Poucas chances foram criadas. O Santos teve duas, com Zé Eduardo. Em uma, o goleiro Márcio fez boa defesa. Em outra, ele "isolou" a bola em um chute torto. Já o Atlético-GO teve uma grande oportunidade aos 36 minutos: Keninha, o melhor jogador do time goiano, deixou Marcão livre à frente do goleiro Felipe: mas o chute saiu para fora.

Apesar de tudo, no intervalo, o técnico Dorival Júnior se mostrava satisfeito com o placar de 0 a 0. "O time foi agressivo, foi bem na marcação. Houve problemas, o que era natural. Mas no cômputo geral foi melhor do que esperávamos", disse o treinador santista. Já Geninho, o técnico do Atlético-GO, disse que faltou um pouco mais de agressividade ofensiva do seu time. "Faltou encostar um pouco mais no ataque e concluir mais. E temos de tomar um cuidado para não perder a bola lá atrás", afirmou.

O Atlético-GO começou o segundo tempo no ataque, na base do entusiasmo e da correria. O resultado não poderia ser menos objetivo. O Santos, jogando de forma diferente, passou a chutar de fora da área. Em dois lances, que poderiam ter sido decisivos, brilhou o goleiro Márcio, que fez duas grandes defesas, em chutes de Marquinhos.

Mas o bom goleiro não poderia carregar sozinho o time nas costas. Aos 19 minutos, Wesley acertou um forte chute da entrada da áre, 1 a 0. Logo em seguida, o juiz anulou, acertadamente um gol de Marquinhos, que ajeitara a bola com o braço . E aos 22 Alex Sandro, lançado por Marquinhos, cruzou para Zé Eduardo marcar. No final, Boka marcou para Atlético-GO: 2 a 1.