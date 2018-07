Santos oferece fortuna para Neymar não sair

ESPECIAL PARA O ESTADO / SANTOS

Rendimento superior a R$ 1 milhão por mês, entre salário e receitas com campanhas publicitárias e 45 milhões (R$ 102 milhões) daqui a três anos e meio. Essa montanha de dinheiro é o argumento do presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro para convencer Neymar a permanecer no Santos, mesmo diante do assédio cada vez maior do futebol europeu.

"O mais vantajoso para Neymar é cumprir o contrato com o Santos até dezembro de 2015, porque se tornará único dono dos direitos econômicos, que, pelo valor da multa, estão estipulados em 45 milhões. Além disso, Neymar está feliz no Santos e, pelas negociações em curso, dentro de pouco tempo serão assinados novos contratos de publicidade e o seu rendimento mensal ficará em torno de R$ 1 milhão", disse o dirigente. "E isso vai acontecer quando Neymar estiver na flor da idade, com apenas 23 anos. Em 2015, ele também poderá assinar contrato por valores bem superiores porque já terá sido o segundo jogador brasileiro - o primeiro foi Pelé - a ser eleito o melhor do mundo sem ter deixado o país", acrescentou Luis Alvaro.

Agora é a Juventus, da Itália, que promete levar Neymar na janela de julho. De acordo com a edição de ontem do diário esportivo italiano Corriere dello Sport, a oferta a ser apresentada brevemente aos santistas é de 30 milhões (aproximadamente R$ 68 milhões). Embora a proposta seja inferior ao valor oferecido pelo Chelsea no meio do ano passado - estava disposto a depositar a multa de 35 milhões (R$ 79,4 milhões) -, o clube italiano acredita que poderá contar com o forte apoio de sua parceira, a Nike, que também tem contrato com Neymar.

Muricy. O segundo dia de trabalho de Muricy Ramalho no Santos foi mais voltado ao jogo de quinta-feira, diante do Cerro Porteño, em Assunção, no Paraguai, do que ao de amanhã, contra o Americana, em Americana, pelo Paulista. Elano, Neymar e Zé Eduardo, que vão cumprir suspensão contra os paraguaios e estão confirmados. Muricy vai poupar os zagueiros Edu Dracena e Durval, o lateral Léo, o volante Danilo e o meia Ganso.