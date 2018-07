Santos pode fechar com Montillo antes da virada do ano

O argentino Montillo pode ser o presente de Natal da direção do Santos aos torcedores. O clube aumentou o valor da oferta ao Cruzeiro e a negociação avançou. Trazer um meia virou a grande meta da diretoria após a saída de Paulo Henrique Ganso da Vila Belmiro para o São Paulo. Sergio Irigoitia, empresário do atleta, está confiante num final feliz e espera um acerto antes da virada do ano. Já Nenê, ex-PSG, pediu muito e a negociação esfriou.

No Corinthians, o atacante Jorge Henrique não consegue se ver livre de uma polêmica nem nas férias. Ele participou de uma partida festiva em Campina Grande-PB, organizada pelo são-paulino Denílson, e acabou tendo de vestir a camisa do arquirrival. Colocou fita adesiva para cobrir o símbolo e acabou indignando os torcedores dos dois times.

Pelo twitter, ele se justificou. "Não viajei três horas de carro para chegar na pelada de um amigo e colega de profissão e não jogar por causa de uma camisa. Para quem não estava lá, quando fiz um gol, fui abraçar um grupo de corintianos e não aconteceu nada", disse. "Estão dando importância a uma bobeira! Sou feliz e sei onde jogo", garantiu.

E aproveitou para mandar mensagem também aos são-paulinos. "Quero deixar claro também que não tenho nada contra o torcedor do São Paulo, clube que eu respeito muito."

Por falar em atacante, o Boca Juniors vai oferecer Viatri para levar Martínez. E o Independiente entrou forte na briga pelo empréstimo do jogador apesar de o presidente Mário Gobbi dizer que ele só sai se for vendido.

No Palmeiras, a expectativa é grande em cima de Riquelme. O jogador promete dar uma resposta e definir seu futuro ainda neste ano. Ele já conversou com o técnico do Boca Juniors, Carlos Bianchi, e com o gerente de futebol do Palmeiras, César Sampaio, além do vice-presidente Roberto Frizzo, e ouviu a proposta do time alviverde.

Sampaio se esquiva sobre o assunto e, ao contrário de Tirone, que disse ao Estado que não acredita na possibilidade de chegar algum reforço este ano, não descarta a possibilidade de anunciar um jogador em breve. "Estamos buscando entendimento e acelerando contatos. Quem sabe não conseguimos ter boas notícias na próxima semana."

No São Paulo, o zagueiro Rhodolfo interessa ao futebol italiano e pode ser negociado. Milan, Roma e Juventus querem o atleta, que tem os direitos estipulados em 8 milhões (R$ 22 milhões). Ele já teve propostas em julho, mas a diretoria segurou. Com a chegada de Lúcio, os dirigentes não devem dificultar o negócio desta vez.