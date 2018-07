Santos põe todas as suas fichas na Vila

Depois de um jogo emocionante no Sul, o Santos pega hoje o Grêmio para decidir a vaga na final da Copa do Brasil, às 21h50, na Vila Belmiro. Uma vitória simples (até 3 a 2) garante a vaga e devolve a paz ao campeão paulista. Em caso de eliminação, aumenta a desconfiança de que o time ainda não está maduro.

Após os 4 a 3 para os gremistas em Porto Alegre, porém, nenhuma previsão é confiável. Há três partidas sem vencer, os santistas confiam em Ney mar, artilheiro da competição, com 10 gols. O Santos ganhou todos as partidas da Copa do Brasil em que ele esteve em campo e perdeu as três nas quais o garoto não atuou.

"Estamos encarando esse jogo como uma final. Vamos partir para cima do Grêmio, mas com responsabilidade, porque se não sofrermos gol, estaremos mais perto de atingir o nosso objetivo, que é a classificação para as finais", disse Neymar.

Dorival Júnior confirmou o time do treino técnico de segunda-feira para começar o jogo, no esquema 4-3-3, com Léo, Rodriguinho e Robinho, e sem Marquinhos. O treinador recomendou aos jogadores equilíbrio, mas não descarta a possibilidade de a partida de hoje ser a repetição da de quarta-feira passada, no Olímpico, com muitos gols. "Deus queira que isso aconteça porque o torcedor vai o estádio para ver espetáculo e quanto mais gols, melhor."

Dorival Júnior não deu importância à declaração de Silas de que a maior experiência do Grêmio vai decidir o jogo e até lembrou que o seu time já passou por outros testes como o de hoje. "O São Paulo também era mais experiente, mas Santos passou por ele, embora seja um time ainda em formação", disse o técnico, O time santista ão terá o volante Arouca, que levou o terceiro amarelo na partida do Estádio Olímpico.

Defesa reserva. O empate classifica o Grêmio, que entra em campo com a missão de não levar gols para ir à final. Para isso, porém, o time de Silas terá de se defender com a zaga reserva. Rodrigo está suspenso pelo terceiro amarelo e Mário Fernandes, que ficou de fora do primeiro jogo, voltou a sentir dores no ombro e foi vetado. Com os desfalques, os titulares na Vila serão Ozéia e Rafael Marques.