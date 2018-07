Santos prioriza a procura por meias para reforçar o time

SÃO PAULO - O meio-campo é o setor que o Santos mais tem concentrado esforços para contratar jogadores até o momento. Além de Montillo, do Cruzeiro, o clube pode fechar com Renê Junior, da Ponte Preta, e sondou Cícero, do São Paulo. Outro nome cotado é o do argentino Riquelme, ex-Boca Juniors.

De passagem pelo Brasil para receber um prêmio da TV Gazeta, Riquelme afirmou que um representante santista o telefonou para fazer uma sondagem. O jogador está sem clube desde julho e disse ter interesse em atuar no futebol brasileiro.

Os dirigentes do Santos, no entanto, não confirmam o contato. "Ninguém do clube vai falar sobre especulações de transferências. A forma de nos comunicarmos sobre esse assunto será apenas pelo nosso site oficial", afirmou o gerente de futebol, Nei Pandolfo.

Outro argentino, Montillo, continua nos planos do Santos, que anteontem fez uma nova proposta por ele - também recusada. Foram oferecidos R$ 13,8 milhões, além da negociação do volante Henrique. "Montillo continua no time no ano que vem, a não ser que venha muito dinheiro", disse o diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Mattos. A quantia necessária para tirar o jogador de lá é de cerca de R$ 41 milhões.

O novo nome na lista de interesses é Cícero, atualmente reserva do São Paulo. "A vontade dele é de ser titular em algum clube e um dos que está interessado é o Santos", contou o agente do atleta, Eduardo Uram, que também é empresário de Renê Junior, outro jogador na mira do time da Vila Belmiro. O volante da Ponte Preta está praticamente fechado e resta apenas o término do contrato dele com o clube para o anúncio oficial.