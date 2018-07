Santos: quem vai atuar com Neymar?

SANTOS - Esquenta a briga para saber quem será o companheiro de Neymar no ataque do Santos. Os candidatos são Keirrison, Zé Eduardo, Diogo e Maikon Leite. Como Adilson Batista gosta de armar o time com o meio forte, no 4-4-2, há só uma vaga.

Maikon Leite, vice-artilheiro do time no Paulista, com cinco gols (Elano tem seis), pode sair na frente dos concorrentes, mas Adilson deve optar por apenas um atacante de velocidade, no caso Neymar, o que abre possibilidade para um homem de área, como Keirrison. A favor de Diogo e Zé Eduardo conta a versatilidade de jogar como ponta ou centroavante.

