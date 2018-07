Santos quer Abel, mas trabalha com opções

O Santos tem preferência por Abel Braga e até já discutiu com ele nomes de alguns reforços de nível de seleção que poderão reforçar o time para a disputa da Taça Libertadores da América de 2011, mas ainda não tem certeza da sua contratação. "Abel não está contratado e nem apalavrado com o Santos. As conversações apenas foram encaminhadas", esclareceu ontem o presidente santista, Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro. O dirigente até admitiu a remota possibilidade de o técnico ser outro. "Para não sermos pegos de surpresa, trabalhamos com planos B, C e D. Todos são competentes. Mas, vamos aguardar Abel e não temos pressa, porque o Marcelo Martelotte faz um bom trabalho."

Luís Álvaro confirma que, por enquanto, apenas conversou com Abel. "Foram três vezes, mas não iniciamos negociações porque, em respeito a nossa promessa de campanha de respeito à ética, não vamos negociar com Abel enquanto ele estiver preso por contrato ao Al Jazira", ressaltou o presidente santista. "Procuramos Abel Braga só depois de tomar conhecimento de sua disposição de voltar ao futebol brasileiro e ao saber que a sua família já havia retornado ao País."

Camisa 70. Pelé completa 70 anos no sábado. Para homenagear o ídolo, o Santos está pedindo a ajuda da torcida. O torcedor pode votar, por e-mail (concurso@santosfc.com.br), até quinta-feira, para definir qual jogador do time atual jogará com a camisa número 70 na partida de domingo, contra o Prudente, na Vila Belmiro, pelo Brasileiro.

Neymar está disparado na preferência da torcida. O primeiro levantamento teve 1.200 mensagens e o atacante possuía quase 50% das indicações. Léo, Arouca e Edu Dracena também foram lembrados.