Santos quer Robinho para o centenário

SÃO PAULO - A manutenção de Neymar na Vila Belmiro até a Copa de 2014 começa a ter efeito positivo, e as vantagens não serão poucas, de acordo com a avaliação da cúpula santista. A principal será a supervalorização da marca Santos e o crescimento da torcida. De imediato, há a certeza da renovação do contrato de Muricy Ramalho, que termina em abril, durante a Libertadores, o acerto com Ganso e a conquista de títulos.

Candidato à reeleição, o presidente Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro trata Neymar como um fenômeno semelhante ao surgimento de Pelé para que o Santos se tornasse um polo de atração para a chegada de grandes jogadores e para investidores e empresas interessadas em difundir seus produtos. "Graças ao Neymar, o Santos hoje é protagonista, manchete no mundo inteiro."

Luis Álvaro tem planos ambiciosos. Um deles é repatriar novamente Robinho, atualmente no Milan. "É um sonho tê-lo no ano do centenário e estamos fazendo o possível para que se torne uma realidade."

Outra meta é fazer com que a imagem de Neymar com os jovens e seu prestígio até com torcedores de outros clubes leve o Santos a ter até 2014 a terceira maior torcida do País, atrás apenas de Flamengo e Corinthians. "Minha meta é incorporar ao Santos esse que é o maior dos patrimônios que um clube pode ter. Com torcida maior, as receitas com cotas de televisão, bilheteria e patrocínio também vão aumentar", lembrou.

O dirigente também dá de ombros para a possibilidade de Neymar deixar o Santos em 2014 sem que o clube receba um centavo na transação. "Administramos o Santos como uma empresa, mas não podemos pensar apenas em lucro. Nosso principal cliente é a torcida", disse.

Ele confirmou negociações com o Banco do Brasil e outros três grandes bancos e que um deles vai ajudar a pagar o alto salário do jogador.