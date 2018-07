Santos se diz pronto para tudo no México

O time está em evolução, venceu três vezes seguidas e os jogadores acreditam que o caminho está aberto para a conquista do tricampeonato da América, 48 anos depois do último título. A única preocupação do grupo é com o desgaste da viagem ao México para enfrentar o América, dia 3, em Queretaro, a 220 quilômetros da Cidade do México e 1.800 metros de altitude.

"São 10 horas de viagem e com certeza vamos sofrer com o cansaço, mas o Santos está preparado para tudo, para todo o tipo de dificuldade. Depois das moedas que foram atiradas sobre nós contra o Cerro Porteño (em Assunção, vitória por 2 a 1), nada mais vai nos abalar", analisou o mais experiente do grupo, o lateral-esquerdo Léo.

Mesmo com a Libertadores logo adiante, Muricy Ramalho evita falar em poupar titulares se o Santos se classificar para as semifinais do Paulista.