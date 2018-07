Santos se reconcilia com a vitória na Vila

Com mais dificuldades do que esperava, o Santos interrompeu a série de duas derrotas seguidas e venceu o Bragantino por 2 a 0, ontem, na Vila Belmiro. Com o resultado, o time da Vila Belmiro se mantém em quarto lugar, agora com 30 pontos.

No primeiro tempo, as dificuldades foram impostas pelo rival, que fez um jogo duro, parelho e acertou duas bolas na trave; no segundo tempo, o time - principalmente Neymar - abusou do preciosismo e perdeu a oportunidade de golear, mesmo com um jogador a mais.

O técnico Muricy Ramalho decidiu poupar dois titulares (Fucile e Edu Dracena), escalou Ibson e Borges no intervalo, mas não abriu mão daqueles jogadores realmente imprescindíveis: Neymar e Ganso. E fez muito bem.

Os dois foram os principais responsáveis pela vitória com jogadas diferenciadas, principalmente na etapa inicial. Foram eles que construíram o primeiro gol com um linha de passe perfeita aos 18 minutos: Ganso tabelou com Neymar, recebeu na frente e cruzou para Alan Kardec: 1 a 0. Repetiram a dose em dois outros lances em que deixaram Alan Kardec pronto para finalizar, mas o substituto de Borges desperdiçou as duas. Com os dois, o futebol é simples é assim.

Quem quase complicou o jogo foi a defesa. Cantado e decantado como o calcanhar de aquiles do campeão da América, o setor defensivo suava frio a cada ataque do time de Bragança. Foram duas bolas na trave em chutes do meia Fernando: a primeira delas, em uma cobrança de escanteio que passou pelo meio da defesa (quase gol olímpico), com um minuto de jogo; a outra, em uma falta do bico da área, aos 32 minutos.

O jogo foi parelho e deveria ter terminado empatado no primeiro tempo, não só pelos vacilos da zaga santista, mas também por méritos do rival. O oitavo lugar que o Bragantino exibe na tabela, mantido apesar da derrota de ontem, foi conquistado graças a um desenho tático ousado, com dois meias ofensivos, ataques velozes e com vários jogadores, sempre pelos lados do campo. Tudo como manda a cartilha do bom futebol. É uma equipe que deve chegar à fase final e dar trabalho.

O time do interior peca, no entanto, na marcação. É o time que mais bate no Campeonato Paulista, com a média de mais de 22 por jogo. Segundo o técnico Marcelo Veiga, é um "estilo de jogo, sem deslealdade".

O alvo, obviamente, foi o atacante Neymar. A exemplo da partida contra o Juan Aurich, pela Taça Libertadores, ele foi caçado no conhecido esquema de rodízio de faltas. O estilo do Bragantino foi seu próprio veneno. Após fazer duas faltas seguidas no craque santista, o zagueiro Jean Pablo foi expulso.

O equilíbrio do primeiro tempo se esvaiu e o Santos passou a fazer um treinamento de luxo. Com um ar de desdém, Neymar perdeu duas chances de transformar o placar magro em goleada, desperdiçando chances frente a frente com o goleiro do Braga, Rafael Santos.

Borges foi mais efetivo. Incomodado com o jejum de um mês sem marcar (seu último gol havia sido feito no dia 18 de fevereiro), o atacante aproveitou o desânimo do Bragantino e marcou o segundo gol aos 10, após Maranhão acertar um chute na trave. A vitória estava garantida.