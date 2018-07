Santos se vira mais uma vez com Alan Kardec

Diante de apenas três mil torcedores, Paulista e Santos fizeram um jogo movimentado no empate por 1 a 1 ontem, no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí. O time B do Santos conseguiu igualar no fim para manter a invencibilidade no Estadual, com dois empates em três partidas. E o autor do gol, é claro, foi Alan Kardec: o atacante marcou todos os quatro do time neste Paulista.

No último jogo antes do retorno dos titulares (na quinta, contra o Oeste), os garotos santistas entraram em campo ontem dispostos a mostrar serviço a Muricy Ramalho para tentar cavar uma vaga no grupo que vai disputar a Taça Libertadores. O excesso de vontade, no entanto, transformou-se em afobação e prejudicou bastante o rendimento da equipe, especialmente no primeiro tempo.

Jogadores como Tiago Alves e Felipe Anderson abusaram dos lances individuais e deram pouco prosseguimento às jogadas. Com isso, os atacantes Rentería e Alan Kardec ficaram pouco abastecidos, comprometendo a eficiência ofensiva.

Gol no início. O jogo foi movimentado desde o princípio. O gol de Renan Marques, logo aos 8 minutos, deixou os garotos santistas mais nervosos. O atacante do Paulista recebeu lançamento nas costas de Maranhão, ganhou na corrida do lateral e chutou de bico na saída do goleiro Aranha.

Atrás do placar, os santistas tiveram de ir ao ataque, mas pouco criaram. Enquanto os jovens prendiam demais a bola, os mais experientes, como Ibson e Rentería, ficaram presos na marcação adversária. Para piorar, os 24 erros de passe no primeiro tempo deixaram a equipe exposta aos contra-ataques.

Muricy sentiu que precisava sacudir o time e deu bronca no intervalo, como ocorreu nos 2 a 1 sobre o Ituano. O Santos demorou a deixar o vestiário para o segundo tempo. A equipe voltou mais vibrante e com organização um pouco melhor, mas, nas poucas vezes em que passava pela zaga rival, parava em boas defesas do goleiro Vagner, do Paulista.

O time de Jundiaí mostrou rapidez no contragolpe, mas pouca eficiência nas finalizações. Em pelo menos duas boas oportunidades criadas, poderia ter ampliado a vantagem. A falta de pontaria acabou punida.

A insistência do Santos deu certo e, após confusão na área, a bola sobrou para Alan Kardec igualar, aos 30. O gol deixou a partida aberta e os quinze minutos finais foram os melhores do jogo. A expulsão de Junior Alvez ainda deu certa vantagem ao Santos, mas a igualdade acabou sendo o resultado mais justo.